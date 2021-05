Palau i Plegamans é campeão europeu de hóquei em patins feminino

A equipa espanhola do Palau i Plegamans sagrou-se este domingo campeã europeu de hóquei em patins feminino, depois de vencer, na final, as suas compatriotas Voltregà, por 6-1.

As também campeãs espanholas tinham vencido nas meias-finais a equipa do Gijón, por 4-3, enquanto o Voltregà tinha afastado o Manleu, por 2-1.

As equipas portuguesas foram afastadas nos quartos de final, com o Campo de Ourique a ser eliminado pelo Gijón, por 7-2, o Benfica perdeu com o Voltregà, por 3-2, e o Massamá foi derrotado pelas novas campeãs europeias, por 9-2.