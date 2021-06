Paredes recebe Europeu de hóquei em patins entre 14 e 20 de novembro

Portugal vai receber em Paredes, entre 14 e 20 de novembro, o Europeu de hóquei em patins de 2020, que tinha sido inicialmente adiado para agosto deste ano, devido à pandemia da covid-19, e foi de novo alterado.

A competição, que estava inicialmente prevista para julho de 2020, em La Roche-sur-Yon (França), foi adiada para 2021, para o período entre 22 e 28 de agosto, em local a definir, mas o World Skate anunciou hoje uma nova alteração, face à ausência de várias seleções.

O organismo informou que foi reduzido o número mínimo de participantes, de seis para quatro países, "para ultrapassar problemas em várias federações europeias", impossibilitadas de treinar ou jogar há 15 meses, devido à pandemia.

"Para ajudar estas federações a terem um máximo possível de participação nos campeonatos, decidiu-se adiar o campeonato de seniores para novembro, em relação ao que tinha sido determinado para agosto", justificou o organismo.

O World Skate assinala que será a segunda vez que Paredes recebe a competição, depois de ter organizado o campeonato em 2012, então em sistema de liga, de 'todos contra todos' e com a Espanha a sagrar-se campeã europeia, com 18 pontos em seis jogos.

No mesmo comunicado, o organismo acrescenta que Paredes recebe também este ano o Europeu de sub-17 masculinos, entre 05 e 11 de setembro, e que o Europeu de seniores femininos será entre 10 e 16 de outubro, na Mealhada.

A época europeia de clubes começará a 18 e 19 de setembro, com a realização da Taça Continental, em local ainda a definir, numa competição disputada em sistema de 'final four', em que o campeão europeu Sporting começa por defrontar os italianos do Hockey Sarzana, segundos na Taça WSE, e o FC Porto, segundo na Liga Europeia, a defrontar o Lérida, campeão da Taça WSE.