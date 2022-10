Patinagem artística a crescer em Portugal

A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) divulgou este sábado uma nota a dar conta sobre a evolução da Patinagem Artística em Portugal, destacando o aumento do número de atletas em representação de Portugal nas provas internacionais, bem como no aumento das medalhas conquistadas, face a 2021.Leia o documento na íntegra:"Participação de Portugal nas Taças de Europa de Patinagem ArtísticaO calendário internacional de Patinagem Artística contempla provas de Classe A – Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa – e de Classe B – Taças do Mundo e Taças da Europa.A Taça da Europa de Patinagem Artística é uma prova de clubes que permite a participação de seleções nacionais – à exceção dos atletas medalhados em Campeonatos da Europa –, de realização anual.Sendo uma oportunidade competitiva para os atletas em idades formativas, a FPP integra há vários anos esta prova no seu planeamento anual, como uma prova de formação. Neste sentido, a estratégia metodológica e técnica da FPP é a de promover a participação na Taça da Europa a atletas nos escalões de infantis, iniciados e cadetes, de forma a proporcionar um primeiro momento de desenvolvimento e competitivo internacional para os atletas mais jovens.Ainda que a World Skate Europe tenha aumentado o número de provas e escalões em competição em 2022 – de forma a promover o desenvolvimento da Patinagem Artística na Europa –, esta Federação manteve os princípios metodológicos e técnicos de base ao seu planeamento, focando a participação dos seus escalões competitivos nas provas de Classe A e de atletas em idade formativa – até Cadetes – em provas de Classe B.Neste enquadramento, o ano de 2022 permitiu que na Patinagem Artística se verifique:Incremento do número de atletas presentes nos Campeonatos da Europa (Patinagem Livre e Dança), com uma das maiores representações de sempre, senão a maior;Incremento do número de atletas de elite para representação de Portugal nos Campeonatos do Mundo (Patinagem Livre e Dança);Manutenção da aposta exclusiva na formação – infantis, iniciados e cadetes – nas representações nas Taças da Europa.Adicionalmente, a FPP identificou os atletas que estavam desportivamente em condições de participar nas Taças da Europa nos escalões de Juvenis a Seniores, sendo da sua responsabilidade a decisão de participação.A estratégia metodológica e técnica da FPP refletiu-se num aumento do número de atletas em representação de Portugal nas provas internacionais, bem como no aumento das medalhas conquistadas, face a 2021.Estes dados – o maior número de atletas e maior número de medalhas conquistadas – são ainda mais relevantes por demonstrarem uma maior implementação e desenvolvimento da Patinagem Artística em Portugal, uma vez que refletem também um aumento das Associações de Patinagem, Clubes e Treinadores presentes e medalhados em competições internacionais.Continuamos a trabalhar pela Patinagem em Portugal."