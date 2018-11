Paulo Freitas: «Acabámos premiados pelo nosso trabalho»

Paulo Freitas era um treinador feliz ao chegar à sala de imprensa do Pavilhão João Rocha. "O FC Porto foi um grande adversário, com um sistema de jogo claramente diferente do nosso. Percebemos que tínhamos de ter dinâmicas diferentes e acabámos por ser premiados pelo nosso trabalho e pelo nosso caráter. O FC Porto é uma equipa vertiginosa, com um grande poder na meia-distância, que remata muito mais, faz parte da sua matriz. As transições foram repartidas, tal como a posse de bola e até as faltas", explicou o técnico leonino, para quem ainda há muito caminho pela frente. "Terminou este ciclo, mas o campeonato continua", disse.