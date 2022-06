Paulo Freitas visa arbitragem: «Quando a terceira equipa se torna protagonista as coisas descambam»

Paulo Freitas deixou reparos à atuação da equipa de arbitragem, composta por Ricardo Leão e Pedro Silva, após a derrota do Sporting frente ao Benfica, por 5-3, no jogo 4 das 'meias' do playoff do campeonato nacional."Estiveram duas enormes equipas na pista e depois aconteceram algumas cisas que não são normais. Tínhamos noção de que podia ser longo e tanto é que vamos ao 5 jogo. Foram duas equipas a lutar pela vitoria. É importante que toda a gente valorize o hóquei, porque não houve as cenas do 2 jogo e assistiu-se a um grande espetáculo. A terceira equipa também consegue dar grandes espetáculos e alguns têm o condão de se tornarem protagonistas. Quando o são, normalmente as coisas descambam. Só conseguimos controlar o nosso trabalho emocionalmente, mas chega a uma altura que é muito complicado. O Benfica teve uma casa fantástica que os empurrou também. Quero agradecer desde já aos adeptos do Sporting que estiveram cá e pedir que continuem a acreditar em nós. Saem defraudados, porque não conseguimos o objetivo. O ambiente empolga a equipa adversária e quando assim é tornam-se protagonistas e estragam tudo", começou por referir o treinador do Sporting na conferência de imprensa, exemplificando: "Tivemos seis bolas paradas contra e uma a favor. Há uma excelente decisão no jogo: o golo anulado na 1.ª parte é bem anulado. Mas há um conjunto de decisões que não se percebem, não sei se foi do barulho. Continuamos na luta.""Neste momento não pensamos nisto. É um facto que a nossa rotação foi diferente porque tivemos um jogador castigadoo e que não pôde ajudar nestes dois jogos. Temos de perceber que, numa altura de playoff, há que recuperar jogadores e analisar o que foi bem e mal feito. Neste momento, os jogadores estão fatigados mas vão apresentar-se na pista a lutar por cada bola, em cada segundo do jogo, contra grande equipa e queremos que a terceira equipa passe ao lado do jogo.""Daqui lanço já um apelo a todos os adeptos para comparecerem em massa no João Rocha e nos empurarrem. Por causa da rotação podemos ter mais alguns problemas e, com a força deles, esses problemas desaparecem. Peço que encham e acreditem em nós, porque vamos deixar tudo tal como fizemos hoje. Fizemos um excelente jogo, criámos o que nos trazia vantagem, controlámo-nos emocionalmente, não permitimos que o Benfica fizesse o que nos tem causado problemas. Começamos por sofrer mossa cedo ao começarmos a perder. É isto que vamos querer fazer no domingo. Vamos querer deixar uma alegria aos adeptos e sair com satisfacação e com dever cumprido, embora saibamos que vamos encontrar uma grande equipa. É um jogo de mata-mata e vamos ter de nos superar. Esta é uma equipa que tem vindo a ter momentos fortes de superação", concluiu.