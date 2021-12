Paulo Freitas antecipa visita à Luz: «O dérbi eterno é sempre um jogo de grandes emoções»

O Sporting defronta o Benfica na quinta-feira na Luz, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato nacional, com o técnico Paulo Freitas a dar a receita para os leões conquistarem os três pontos."É a qualidade coletiva, a forma como nos conseguimos superar em todos os momentos do jogo, a forma como nos conseguimos ajudar, a forma como somos solidários no jogo. Não me interessa perceber qual é o Benfica que existe. Interessa-me perceber qual é o Sporting que nós temos", perspetivou o líder leonino, em declarações ao canal do clube.O Sporting segue no segundo lugar, enquanto o Benfica ocupa o 6.º posto à entrada desta ronda: "É o dérbi eterno, independentemente do lugar, da classificação ou do momento é sempre um jogo de grandes emoções. O Benfica é uma grande equipa, constituída por jogadores de enorme qualidade e certamente não vai ter objetivos diferentes dos nossos para o dérbi. Vai querer também ganhar. Nós respeitamos a qualidade do Benfica, mas acreditamos muito na nossa qualidade, no nosso potencial e estamos muito focados em nós".O encontro de quinta-feira está agendado para as 20h00 no Pavilhão da Luz.