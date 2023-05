Paulo Freitas após a derrota frente ao Barça: «Dói sentir que faltou só um bocadinho»

O técnico Paulo Freitas mostrou-se orgulhoso do seu OC Barcelos, após a derrota (3-5) frente ao Barcelona no prolongamento, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões."Estamos tristes, não há vitórias morais. Temos muita coisa para corrigir, nomeadamente ao nível mental, mas acabou por ser um momento de aprendizagem. Conseguimos reentrar no jogo nos momentos certos. O que dói é isso, sentir que faltou só um bocadinho", disse o técnico na conferência de imprensa.Os adeptos do OC Barcelos encheram o pavilhão, criando uma atmosfera entusiasmante no Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo."Casa cheia? Era o que eu esperava. Ninguém pode dizer que não deixámos tudo lá dentro. E isso é fundamental- Estamos gratos pela presença de todos os adeptos. Queríamos dar-lhes uma prenda, não foi possível, mas tenho a certeza que eles estão orgulhosos. Precisamos deles agora no playoff. Temos de olhar em frente e não podemos ficar agarrados às vitórias nem aos insucessos."