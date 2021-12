Paulo Freitas após a derrota no Dragão: «Podem contar com o Sporting até à última gota de suor»

O Sporting foi derrotado no Dragão Arena por 6-3, nas 1.ª mão da Taça Intercontinental, com o técnico leonino Paulo Freitas a mostrar-se confiante que a sua equipa conseguirá virar a eliminatória e erguer o troféu no domingo, no Pavilhão João Rocha.

"Foi um jogo com duas partes totalmente distintas, mas, mesmo assim, na primeira parte também não entrámos muito bem, andámos muito em ações de um para um, desgastámo-nos muito e facilitámos a tarefa ao FC Porto. Conseguimos depois equilibrar e, a partir de certa altura, penso que conseguimos controlar o jogo que era isso que queríamos", começou por analisar o treinador dos leões.





"Na segunda parte, tivemos uma entrada péssima, continuámos a cometer os mesmos erros da primeira parte e a dar clara vantagem ao FC Porto no jogo. Conseguimos em determinada altura estancar um bocadinho aquilo que estávamos a fazer de menos bem, mas não conseguimos fazer o que queríamos e no final, com um lance que não deveria ter acontecido, acabámos por sofrer outro golo e sair daqui com uma desvantagem que, na minha opinião, é injusta para a nossa equipa", sublinhou."Estamos a meio desta final. Vamos recuperar os jogadores e, obviamente, corrigir aquilo que não fizemos bem e vamos com tudo no próximo domingo. Podem contar com o Sporting até à última gota de suor. No domingo espero um Sporting muito diferente, uma equipa forte desde o primeiro segundo de jogo, a tentar anular a desvantagem que teme uma equipa determinada em conquistar o troféu. É isso que eu espero", finalizou.