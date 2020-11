Paulo Freitas após triunfo sobre o FC Porto: «Fomos mais eficazes»

O Sporting bateu este sábado o FC Porto (4-2) na 8.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins e continua na liderança do campeonato. No final da partida, o técnico dos leões sublinhou que a eficácia da sua equipa fez a diferença Pavilhão João Rocha.





"Acho que o Sporting é um justo líder pelo que tem vindo a fazer, acho que é inequívoco. Jogo repartido, posse de bola repartida, transições repartidas, mas níveis de eficácia muito diferentes. Fomos mais eficazes, pese embora termos falhado duas bolas paradas. Foi uma vitória que espelha aquilo que se passou dentro de pista. Esperava um início de época difícil, assim como espero um campeonato difícil, não só a fase regular como o play-off. Os meus jogadores dão-me garantias. É uma grande equipa, tenho o prazer de liderar um conjunto de jogadores muito forte, para mim é um prazer imenso", afirmou Paulo Freitas."Sabemos como trabalhamos, sabemos a seriedade que metemos no nosso trabalho e temos confiança nas nossas capacidades. O resultado de tudo isto é estarmos neste momento em primeiro lugar, mas vale o que vale. Trabalhar em cima de vitórias é sempre diferente. Queremos trabalhar em cima de vitórias e construir esta dinâmica. A fase regular é tremendamente importante para o play-off. Queremos lá chegar com esta mesma dinâmica.""É o melhor guarda-redes do mundo. O Girão percebe que sozinho não consegue fazer nada. É mais um, se jogasse sozinho, o Sporting claramente não conseguia ganhar. Hoje, fez o trabalho dele, como toda a equipa."