Paulo Freitas após vitória do Sporting: «A nossa exibição foi paupérrima»

Depois da vitória na receção do Sporting ao Riba d'Ave, o técnico leonino Paulo Freitas destacou a obtenção do principal objetivo, mas não gostou da exibição do líder do campeonato.





"Quero valorizar a conquista dos três pontos mas hoje faço-o de forma mais profunda. Saio daqui um pouco triste, e acho que todos nós temos de sair tristes deste jogo, porque, efetivamente, hoje não conseguimos apresentar rigorosamente nada... O adversário apresentou um hóquei positivo, mas também encontrou um Sporting que não é normal. A nossa exibição foi paupérrima. Por isso, temos de olhar para dentro. Criámos condições para aquilo que não queremos, que era sofrer a primeira derrota no campeonato. Temos de inverter rapidamente aquilo que fizemos hoje e espero que nos sirva de lição. Hoje colocámo-nos a jeito", comentou o treinador leonino, em declarações reproduzidas no site do clube.Recorde-se que o Sporting segue firme na liderança do campeonato, com 26 pontos, mais dois que Oliveirense (mais um jogo).