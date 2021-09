Paulo Freitas: «Às vezes os jogadores não conseguem controlar as emoções»

Paulo Freitas mostrou-se satisfeito com a exibição da sua diante do Benfica. O técnico dos leões abordou ainda as expulsões de Girão e Pedro Henriques que acabaram por marcar o encontro que terminou com a vitória do Sporting por 5-3.





"É o dérbi dos dérbis e nem a feijões se quer perder. Às vezes os jogadores com os nervos à flor da pele não conseguem controlar as emoções. Dérbi é dérbi", comentou o treinador."Fizemos uma Elite Cup em crescendo. Cometemos alguns erros frente à Oliveirense, mas com alguns erros que acabaram por nos penalizar. Fizemos um bom jogo frente ao Sp. Tomar, mas não controlámos todos os momentos. Hoje, controlámos grande parte dos momentos do jogo, tirando a parte final, por força da qualidade do opositor."