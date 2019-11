Paulo Freitas 'atira-se' a Cabestany: «Vitória dedicada aos papagaios»

Depois da vitória do Sporting por 3-0 diante do FC Porto, o técnico leonino Paulo Freitas deixou críticas a Guillem Cabestany, por este ter dito na antevisão que ia ser um"Relativamente às afirmações do meu colega pré-jogo... eu disse que ia ser um jogo difícil com duas equipas que iam lutar pela vitória. Disse que o FC Porto era uma grande equipa. O meu colega disse que ia ser um jogo difícil para o FC Porto e para a arbitragem. Ironizou ou então tentou denegrir o Sporting e os seus atletas. É uma vitória para os papagaios que tentaram condicionar ao máximo este clássico. Foi um clássico com vitória do Sporting, a segunda num curto espaço de tempo sobre o FC Porto", atirou o técnico que diz que os seus jogadores foram insultados durante a semana."Mais uma vez não gostei da arbitragem. Mais uma vez fomos penalizados. Esta é a minha opinião e a de quem percebe de hóquei. Outra coisa que quero dizer é que esta é uma vitória dedicada a todos os papagaios que aí andam e que durante uma semana montaram o circo que oe que resultam em ameaças e comentários jocosos e desagradáveis nas redes sociais que visam os atletas", lamentou.