Paulo Freitas despedido do OC Barcelos

É oficial. O OC Barcelos anunciou a saída de Paulo Freitas do comando técnico da equipa. Na origem da decisão estão os maus resultados pelo clube minhoto, com apenas duas vitórias em nove jogos em 2024.Paulo Freitas cumpria a segunda passagem pelo OC Barcelos. Após a saída do Sporting em 2022, clube pelo qualquer conquistou seis títulos, regressou aos minhotos no início da época passada, após o despedimento de Rui Neto no início da temporada. Viria a cair nas meias-finais da Taça de Portugal e nas meias-finais do playoff do campeonato.Depois de ser apresentado como selecionador nacional no final de 2023, o OC Barcelos teve um início de ano para esquecer com derrotas frente a Sporting (2-4), Barcelona (1-3), Murches (3-8) e Oliveirense (2-4). A gota de água foi mesmo o último empate caseiro frente ao Carvalhos (8-8), equipa que ainda não somava qualquer ponto no campeonato. Ocupam o 6º lugar com 28 pontos, menos 18 que a líder Oliveirense.O técnico estava em final de contrato com o OC Barcelos e fica livre para os compromissos com a Seleção. Vai começar a preparar o Torneio das Nações, em Montreux, que se joga de 27 a 31 de março.