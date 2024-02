Paulo Freitas despedido do OC Barcelos e Rui Neto está na calha

Durou apenas um mês e meio a acumulação de funções de Paulo Freitas no OC Barcelos e na Seleção. O emblema minhoto anunciou ontem a saída do técnico de 55 anos devido aos maus resultados (duas vitórias em nove jogos em 2024).

Paulo Freitas cumpria a segunda passagem pelo OC Barcelos. Após a saída do Sporting em 2022, clube pelo qualquer conquistou seis títulos, regressou aos minhotos no início da época passada, depois do despedimento de Rui Neto ainda antes do início do campeonato. Viria a cair nas meias-finais da Taça de Portugal e nas meias-finais do playoff do campeonato. Depois de ser apresentado como selecionador nacional no final de 2023, a equipa minhota teve um início de ano para esquecer com derrotas frente a Sporting (2-4), Barcelona (1-3), Murches (3-8) e Oliveirense (2-4). A gota de água foi mesmo o último empate caseiro frente ao Carvalhos (8-8), equipa que ainda não somava qualquer ponto no campeonato. Os barcelenses ocupam nesta altura o 6º lugar com 28 pontos, menos 18 que a líder Oliveirense.

Rui Neto pode regressar

O OC Barcelos já trabalha na sucessão. Rui Neto, sem trabalho desde que deixou o clube minhoto em setembro de 2022, já foi abordado pela direção e pode regressar ao emblema pelo qual conquistou a Elite Cup em 2021.