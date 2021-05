Paulo Freitas e a final do playoff: «Vamos com toda a energia à procura do título»

No final da vitória do Sporting frente ao OC Barcelos (3-2), que apurou os leões para a final do playoff do campeonato, o técnico Paulo Freitas destacou o empenho dos seus jogadores.





"Foi uma grande partida da nossa parte, fizemos aquilo que nos competia e, permitam-me a expressão, encostámos o OC Barcelos às cordas. Fizemos o 3-0, mas a partir daí tivemos alguma dificuldade é verdade... Estou muito satisfeito com os meus jogadores e, como lhes disse a eles após este jogo, ganhámos mesmo contra tudo e contra todos", comentou o técnico, em declarações reproduzidas pelo site dos leões."As finais não são para jogar, são para ganhar e, por isso, vamos com toda a energia à procura do título de campeões nacionais, depois de os meus jogadores terem conquistado o título de campeões europeus", acrescentou.Recorde-se que o Sporting ainda aguarda o desfecho da eliminatória entre Benfica e FC Porto (2-1) para saber quem defronta na final que arranca a 6 de junho.