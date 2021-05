Paulo Freitas e o duelo com Benfica: «Queremos a nossa melhor versão para chegarmos à final»

A final four da Liga Europeia de hóquei em patins da presente época vai ser 100% portuguesa. Num das meias-finais da prova Benfica e Sporting vão medir forças, enquanto, na outra partida, FC Porto e Oliveirense disputam o acesso à final da competição, que se disputa neste domingo às 17h30.



O dérbi lisboeta está marcado para as 21 horas deste sábado, numa fase final que vai ser disputada no Luso, já depois de terminar a partida entre as duas equipas do Norte do país (17 horas).





O Sporting vai procurar a revalidação do título - podendo tornar-se no primeiro clube português a vencer a competição consecutivamente -, mas Paulo Freitas referiu que ser o atual detentor do troféu "não representa nada", porque já é passado e garantiu a equipa concentrada "exclusivamente no objetivo intermédio" que é a meia-final."O Sporting apresenta-se na máxima força, do ponto de vista físico e mental. Apercebemo-nos da oportunidade que temos, não pensar tanto nas dificuldades, mas ver tudo como uma oportunidade. Esta é uma oportunidade de defrontar o eterno rival do clube e, simultaneamente, uma grande equipa. O objetivo é claro: [queremos] a nossa melhor versão no sábado para podermos estar aqui no domingo", disse.Por seu lado, o treinador benfiquista, Alejandro Domínguez, destacou o equilíbrio entre as duas equipas e a série de 16 jogos sem perder dos leões, mas também o "bom momento" que as águias atravessam e que dá "confiança" para enfrentar um "rival muito complexo e difícil", referindo ainda que, tendo em contas as equipas que participam nesta final four, o maior vencedor "é o hóquei"."Chega a um momento da época em que deixa de haver chips [para trocar], tudo é definitivo. Este é esse momento. Levamos umas semanas a viver nesse momento. Não é preciso motivar os jogadores, não falta nada. Eles têm de estar focados e bem preparados para competir. Há 50 minutos que são definitivos e te dão condições de disputar uma final ou mandam-te para casa. É nisso que estamos focados", apontou o argentino.