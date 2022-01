Paulo Freitas eleito o melhor treinador de hóquei em patins do Mundo em 2021

Paulo Freitas foi eleito o melhor treinador do mundo em 2021, pelo portal espanhol Mundo Hockey #HóqueiSCP pic.twitter.com/EORyGXRUHI — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 13, 2022

Paulo Freitas foi esta quinta-feira eleito o melhor treinador de hóquei em patins do Mundo em 2021, em votação levada a cabo pelo portal espanhol 'Mundo Hockey', que contou com votos de jornalistas e leitores daquele mesmo órgão de comunicação social.A conquista do Campeonato Nacional, da Liga Europeia e ainda da Taça Continental foram fundamentais para o técnico dos leões bater a concorrência de outros 16 colegas de profissão.Iván Jaquierz, atual treinador de guarda-redes do FC Porto ficou em quinto lugar nesta lista, batendo o antigo treinador dos dragões, o espanhol Guillem Cabestany. Ricardo Ares, atual técnico do FC Porto, foi 11.º.1. Paulo Freitas2. Juan Copa3. Alessandro Bertolucci4. Albert Folguera5. Iván Jaquierz6. Ricard Muñoz7. Fabien Savreux8. Pierluigi Bresciani9. Guillem Cabestany10. Edu Castro11. Ricardo Ares12. Jordi Boada13. Eduard Candami14. Pere Varias15. Carles Marín16. Ferran López17. Miki Ràfols