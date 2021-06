Paulo Freitas em entrevista a Record: «Sporting foi um justo campeão»

Paulo Freitas, treinador de hóquei em patins do Sporting, dá esta quarta-feira uma entrevista a Record onde analisa a época fantástica dos leões, coroada com a conquista da Liga Europeia e do campeonato nacional.





"O Sporting foi um justo campeão. Atendendo ao grau de competitividade que existe no hóquei em patins, as pessoas não têm a noção que foi uma época brilhante por parte do Sporting. Na próxima temporada vamos querer ser competentes para continuarmos a ganhar títulos", refere Paulo Freitas, numa entrevista que pode ler na edição impressa de quarta-feira doe no