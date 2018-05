Continuar a ler

Questionado a comentar a turbulência que se vive em Alvalade, Paulo Freitas respondeu com ironia: "A única turbulência que vi foi para o Paço de Arcos. A nós compete trabalhar em prol do Sporting, dignificando a camisola do clube."



Já Luís Duarte, treinador do Paço de Arcos, deu os parabéns ao Sporting: "O adversário foi mais eficaz, embora a minha equipa tivesse boas reações em alguns momentos. Não vou falar da arbitragem, nem na crise do Sporting, porque não leio jornais e só me interesso pelo Paço de Arcos. Os próximos três jogos serão decisivos para as aspirações da minha equipa."

Paulo Freitas, treinador do Sporting, ficou feliz com o triunfo (13-2) da sua equipa e por liderar o Campeonato: "Estou muito satisfeito com a conquista dos 3 pontos, num jogo em que apresentámos sempre uma grande qualidade do primeiro ao último segundo."Sobre o empate entre FC Porto e Benfica no Dragão Caixa, o técnico adiantou: "Estamos nos momentos de decisão e temos de encarar todos os jogos como uma final."

Autor: Alexandre Reis