Paulo Freitas após título do Sporting: «Fizemos história para o clube...»

Paulo Freitas era um treinador satisfeito no final do encontro entre FC Porto e Sporting, ganho pelos leões, por 6-5, que consagrou os verdes e brancos como campeões nacionais. O técnico destacou a atitude dos jogadores, que venceram duas partidas no reduto do FC Porto, numa final disputada à melhor de cinco jogos.





"Digo aos jogadores que o olhar tem de ser demonstrativo do que queremos. Se reparaste nisso é porque os jogadores cumpriram. Estão de parabéns. Foi uma época fantástica, sublime. Fizemos história para o clube e no hóquei com os dois títulos que conquistámos. Foram duas vitórias fora contra um adversário de enorme respeito e valia. Sou um homem feliz", começou por dizer, à Sporting TV."Quero dedicar este título aos sportinguistas e a uma pessoas importante na minha vida: a minha mãe, a minha rainha. É importante para ele porque eu sei que ele sofre muito com o que se passa comigo e nos jogos. Imagino o que sofreu hoje. Digo-lhe para ficar tranquila. Isto também é para ela. Espero que esteja feliz, que eu também estou.""Duas vitórias consecutivas aqui, acentuam o que é o carácter, compromisso e qualidade do grupo. Os jogadores e todo o staff, que trabalha diariamente e afincadamente para que nada falte aos jogadores e consigamos conquistar títulos e sair daqui com esta felicidade enorme. A mentalidade que entramos aqui hoje mostra que queríamos resolver isto hoje. O que é facto é que a equipa entrou determinada e sem estar na zona de conforto, pela possibilidade de termos o quinto jogo. Era dia de sermos felizes e felizmente tudo correu pelo melhor.""São prémios individuais e isso não me preocupa. Preocupa-me o coletivo e conseguimos o que conseguimos: colocar o Sporting no mapa mundial do hóquei. Recentemente saiu esse ranking e a nossa equipa está no 1.º lugar do ranking mundial e isso é uma satisfação enorme e sinal do bom trabalho que estamos a fazer. Sabemos que precisamos claramente de melhorar, mas acima de tudo estamos muito satisfeitos", frisou."Quanto ao Nuno Dias posso dizer que falei com ele antes do jogo e estou certo de que está numa felicidade enorme, não tenho dúvidas, tal como eu fico quando ele conquista os seus objetivos. A única mensagem que tenho para ele é que ganhe vergonha e pague um bom jantar", atirou, entre risos.