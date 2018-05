Continuar a ler

"Fomos mais fortes durante os 50 minutos. Entrámos melhor do que o Benfica, numa primeira parte muito bem conseguida. Surpreendemos o Benfica com estratégia que trouxemos. A equipa soube sofrer, pois sabíamos que íamos passar por momentos difíceis, mas conseguimos nos momentos certos fazer a diferença. Na segunda parte, o Benfica foi mais forte e chegou a encostar-nos às cordas, mas, a partir daí, o jogo voltou a ser todo da minha equipa."



Ambição reforçada



Paulo Freitas, treinador do Sporting, comentou o triunfo deste sábado no reduto do Benfica sublinhando que a sua equipa foi superior às águias.

