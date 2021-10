Paulo Freitas: «Houve decisões demasiado penalizadoras para a nossa equipa»

Paulo Freitas considerou a vitória do FC Porto justa mas mostrou insatisfação para com a atuação da equipa de arbitragem, em declarações aos meios de comunicação do Sporting.





"Parabéns ao FC Porto. Acabou por ser um justo vencedor porque marcou mais golos num pavilhão repleto e com um ambiente incrível favorável à equipa da casa. Fomos lutando até onde conseguimos. Saímos do intervalo a perder por 5-3, aproximámo-nos com o 5-4 e logo a seguir houve uma decisão controversa. O FC Porto afastou-se outra vez mas, mesmo assim, na saída de bola voltámos a aproximar-nos e depois houve nova decisão polémica. Temos de nos preocupar com o que fazemos, não nos podemos desgastar com o que não controlamos", começou por referir.E acrescentou: "Houve decisões demasiado penalizadoras para a nossa equipa. Ainda assim, acima de tudo interessa-nos focar o que é importante: há coisas a melhorar. Por exemplo, as situações de superioridade numérica, em que já fomos muito eficazes, mas hoje não conseguimos materializar essa vantagem. Saímos tristes, mas com a plena consciência de que há ainda muito campeonato pela frente. Vão ter de contar connosco até ao fim, até aos momentos de decisão."O treinador do Sporting deixou depois uma mensagem para dentro do plantel. "Este resultado não apaga rigorosamente nada do que fizemos até aqui, pelo contrário. Saímos daqui tristes, porque não gostamos de perder e representamos um clube que tem um ADN vencedor, mas com a consciência de que sabemos o que queremos. Vamos à procura dos nossos momentos, vão ter de contar connosco", assegurou, para depois abordar o ambiente nas bancadas e deixar um reparo ao tão falado cartão de adepto."Queria prestar uma homenagem às claques do Sporting, mas também à claque do FC Porto, que prestou um grande tributo à sua equipa através do que fez ao longo de todo o jogo. Normalmente atribui-se coisas más a quem tem de ter o cartão de adepto, mas se calhar o cartão de adepto tem de ser para as pessoas que se sentam na bancada central pois há quem não seja digno de estar num recinto desportivo. Isto acontece constantemente neste pavilhão. Deviam afastar-se dos recintos desportivos, foi mau demais o que se passou aqui", concluiu.