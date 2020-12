Paulo Freitas: «Levantar a cabeça e estar orgulhosos do trabalho que desenvolvemos»

Paulo Freitas deu os parabéns ao Benfica este domingo após o Sporting perder, este domingo, nos penáltis a final da Taça 1947 para o rival.





"Eu penso que um vencedor tem mérito. Quero dar os parabéns ao Benfica, porque derrotou uma grande equipa. Não era isto que nós queríamos. Viemos aqui para conquistar o troféu e saímos tristes, mas focados para o resto da época e para aquilo que são os nossos objetivos", afirmou no final da partida o treinador dos leões."Foi um jogo repartido, com duas partes distintas. A primeira parte foi muito equilibrada, onde tivemos as nossas melhores oportunidades e estivemos por cima do jogo. Na segunda parte, o Benfica esteve por cima do jogo, porque necessariamente tinha que estar - primeiro porque estava a perder 1-0 e depois porque leva o segundo golo logo no início da segunda parte. Aí, entra a capacidade de sofrimento da minha equipa, nas dificuldades que criámos ao Benfica", referiu."Desta vez, caiu para o Benfica. Temos que levantar a cabeça e estar orgulhosos do trabalho que desenvolvemos", sublinhou o técnico do Sporting.