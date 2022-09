Paulo Freitas no OC Barcelos

Depois das exibições irregulares na Elite Cup, o OC Barcelos anunciou a saída de Rui Neto do comando técnico e apresentou de imediato o novo treinador: Paulo Freitas, que saiu do Sporting no final da última temporada, de 54 anos, regressa assim ao clube que orientou de 2013 a 2016. "É para mim um orgulho regressar a esta casa, onde pretendo continuar a ser muito feliz. O OC Barcelos é um histórico do hóquei que ajudou-me muito no meu trajeto. Também estou aqui para retribuir, podem contar com meu total compromisso para passar a mensagem para o grupo de trabalho, de forma a dignificar o nome do clube até ao limite das nossas forças", disse Paulo Freitas na apresentação.

Horas antes, Rui Neto despedia-se do clube. "Após esta pré-época e a Elite Cup, analisei a situação e entendi que as coisas não estavam no bom caminho. Sempre disse que nunca seria um problema mas sim uma solução", afirmou.