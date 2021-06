Paulo Freitas: «O resultado de 7-3 diz... perdão, 7-3 não, 6-4...»

O Sporting venceu por 6-4 na visita do reduto do FC Porto e ficou a um triunfo do título nacional, graças a uma atuação que mereceu rasgados elogios por parte de Paulo Freitas. Ao canal oficial dos leões, o técnico destacou a união da equipa por si orientada e aproveitou para deixar críticas em jeito irónico à equipa de arbitragem por conta do golo que foi anulado aos de Alvalade.





"Muito satisfeito com a performance da equipa. Foi uma equipa unida, solidária, uma equipa que quis ganhar no Dragão. O resultado de 7-3 diz... perdão, 7-3 não, 6-4... Nós marcámos efetivamente mais um golo e aquele golo foi transformado num cartão azul e em inferioridade numérica acabámos por levar o quarto golo. Mas ganhar por 6-4 no Dragão é evidente que não está de qualquer um. Só ao alcance dos melhores", declarou.Antes, ao Porto Canal, Paulo Freitas tinha repetido os elogios: "Acho que defensivamente estivemos muito bem. Encarámos o jogo de forma muito solidária. Ajudaram-se muito. Sabíamos que para ser campeões tínhamos de ganhar aqui. Mas nada está decidido. Estamos na frente do playoff, mas o FC Porto é uma grande equipa que pode fazer o mesmo no Pavilhão João Rocha. Estou satisfeito com o resultado e pela performance dos meus jogadores. O [quarto] jogo é igual, porque se formos a pensar dessa forma o FC Porto também aqui podia ter ganho e ficado a uma vitória do título. Acho que isto pode ir a cinco jogos. Mas estamos satisfeitos com o que temos feito. O FC Porto é uma grande equipa, que valorizou a vitória do Sporting".