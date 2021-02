Paulo Freitas: «Queríamos a vitória, mas trocava-a pela vida de Quintana»

Paulo Freitas, treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, afirmou este sábado que o resultado do clássico diante do FC Porto, a contar para a 21.ª jornada do campeonato nacional, era o menos importante, depois da morte de Alfredo Quintana, antigo guarda-redes de andebol dos dragões.





"O resultado que queríamos era a vitória, mas trocava-a pela vida de Alfredo Quintana. Queremos endereçar as nossas sinceras condolências à família e todo o universo do FC Porto. Foi uma coisa terrível que não devia acontecer, mas acontece às boas pessoas. Anda por aí muita gente que são lobos em pele de cordeiro, nada lhes acontece e os melhores infelizmente partem. Estamos juntos no sofrimento da família", atirou.