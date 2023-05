Paulo Freitas renovou com o OC Barcelos por mais uma época. O treinador de 54 anos é um dos nomes falados para suceder a Nuno Resende, técnico de saída do Benfica no final da temporada. Ao que o nosso jornal apurou, Paulo Freitas não tem nada acertado com o clube da Luz.A renovação de contrato de Paulo Freitas pode ser um entrave para o Benfica, uma vez que iria ter de indemnizar o OC Barcelos, um dos rivais à corrida pelo título. Os responsáveis do clube continuam à procura de um treinador para a próxima temporada., Nuno Resende deixa os encarnados após duas temporadas. Juan Copa, técnico do campeão espanhol Liceo, foi contactado pelos responsáveis das águias, mas recusou o convite.