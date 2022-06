Paulo Freitas: «Saímos de consciência tranquila, honrámos o emblema que trazemos ao peito»

Paulo Freitas, treinador do Sporting, deu os parabéns ao Benfica pela vitória, após prolongamento (5-7), no Pavilhão João Rocha e consequente apuramento para a final do playoff de hóquei em patins. Ao mesmo tempo, despediu-se com sensação de "dever cumprido"."No jogo de hoje entrámos receosos, o Benfica voltou a sair na frente do marcador e na primeira parte não fomos a equipa que costumamos ser, com o Benfica a marcar em transições ofensivas e de bola parada. Fomo-nos colocando a jeito e isso deu conforto à equipa do Benfica e a nós deixou-nos ansiosos. A segunda parte foi completamente diferente, mas acumulámos erros que nos penalizaram. Todo o trabalho que viemos a construir deu-nos o prémio do prolongamento, mas voltámos a errar. Saímos de consciência tranquila, honrámos o emblema que trazemos ao peito e temos de dar os parabéns ao adversário, o Benfica. Saio de consciência perfeitamente tranquila, sabendo que desde o primeiro minuto entreguei a minha vida a este clube. Saio também com forças redobradas para continuar a trabalhar e com sentimento de respeito e enorme orgulho por este clube. O sentimento é de tristeza por este desfecho, mas, ao mesmo tempo, tenho o sentimento de dever cumprido", afirmou o técnico. Os elogios do homólogo do Benfica, Nuno Resende , mereceram uma resposta:"Quero agradecer as palavras do Nuno, dar-lhe os parabéns e ao Benfica por chegar à final. Foram 270 minutos de hóquei entre duas grandes equipas e a comunicação social centrou-se em dois minutos. Temos de valorizar os cinco jogos, carregados de emoção, qualidade individual e coletiva. Não nos podemos concentrar em dois minutos de desnorte de jogadores do Benfica e Sporting."