Paulo Freitas: «Sinto nostalgia no regresso a uma casa onde fui muito feliz»

O treinador do OC Barcelos, Paulo Freitas, regressou este domingo ao Pavilhão João Rocha para defrontar a sua anterior equipa, o Sporting, e sentiu nostalgia.«É normal que o sinta. Foram muitos anos nesta casa, onde fui muito feliz, deixei uma grande equipa, grandes jogadores e a prova está como nos saudámos, antes e depois do jogo», considerou Paulo Freitas, após o encontro em que o Sporting venceu, por 3-2, na 8.ª jornada do Campeonato.O técnico dos galos adiantou: «Foi um orgulho enorme ter representado o Sporting, grande instituição, mas agora a minha vida é o OC Barcelos, que defenderei até ao meu limite.»Em relação ao jogo, Paulo Freitas deu os parabéns ao Sporting: «Um jogo com partes distintas. Dominámos a primeira parte, com maior posse de bola, mas na segunda o Sporting foi melhor.»