Paulo Freitas tem fator casa frente ao Barcelona

De Barcelos até Viana do Castelo são 30 quilómetros, uma distância mínima para os apaixonados adeptos minhotos que estão habituados a percorrer o país atrás do OC Barcelos. O duelo (o segundo de hoje, com início às 21h00) frente ao Barcelona, recordista da prova com 22 títulos, vai ter casa cheia.

"Estar inserido neste lote de equipas é motivo de satisfação e orgulho, mas também de ambição", começou por dizer o técnico Paulo Freitas. "Queremos discutir a presença no jogo seguinte. O Barça tem dominado o hóquei espanhol. Esperamos ter um apoio forte nas bancadas. Barcelos está a poucos quilómetros de Viana do Castelo", frisou ainda o técnico da equipa portuguesa.

Já o Barça de João Rodrigues e Hélder Nunes inicia hoje a caminhada na fase final da prova, em busca do título que escapa desde 2018. "Vamos jogar frente a uma grande equipa que tem alguma experiência em ganhar esta competição", reconheceu o técnico da formação catalã Edu Castro. "O OC Barcelos tem uma grande equipa. Tenho um especial carinho pelo Luís Querido, foi meu jogador aqui no Barça", revelou ainda o técnico.