Paulo Pereira e a vitória frente ao Sporting: «Fomos muito inteligentes»

Paulo Pereira era naturalmente um treinador satisfeito após a vitória da Oliveirense por 3-1 frente ao Sporting, nos 'quartos' da Elite Cup.





"Foi um grande espetáculo de hóquei em patins", disse o técnico. "A minha equipa entrou muito bem e fomos muito inteligentes. Jogámos frente a uma grande equipa. Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar mas fomos muito competentes. Mostrámos que estamos no bom caminho".No primeiro jogo oficial da época, a Oliveirense apresentou-se com sete (!) caras novas e com um plantel mais jovem. Apesar de ter deixado boas indicações, Paulo Pereira não assume a candidatura ao título."Não somos candidatos. Queremos chegar ao fim de semana e ganhar o jogo. É uma equipa renovada e vai demorar tempo."