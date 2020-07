Paulo Pereira é o novo treinador da UD Oliveirense

Paulo Pereira foi esta terça-feira oficializado como o novo treinador do hóquei em patins da Oliveirense para os próximos dois anos, regressando a Oliveira de Azeméis, depois de ter representado o clube dentro da pista durante cinco temporadas.

"Conheço a casa, as pessoas, sempre sonhei treinar este clube e estou muito contente por estar numa equipa recheada de jogadores de enorme qualidade. Todos os jogos são para ganhar e a nossa meta maior é conquistar o Campeonato Nacional. Estamos com muita vontade", afirmou o técnico de 51 anos ao site oficial do clube.

Depois de ter conquistado o campeonato e uma Supertaça pelo Valongo, Paulo Pereira foi o timoneiro do Óquei de Barcelos nas últimas quatro épocas e regressa agora ao emblema oliveirense, pelo qual conquistou uma Taça CERS enquanto jogador.

O preparador físico Hugo Silva acompanha o treinador na mudança para Oliveira de Azeméis e sublinha que a equipa tem de "encarar o dia-a-dia com naturalidade" e estar focada no seu caminho para ser campeã no fim da época.