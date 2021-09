Paulo Pereira: «Há factores extra-jogo que não podemos controlar»

A vencer por 3-0 aos 20 minutos, Paulo Pereira não escondeu na conferência de imprensa a surpresa pela derrota da Oliveirense (7-5) frente ao OC Barcelos, nas meias-finais da Elite Cup.





"Claro que não esperava este resultado. Fizemos de tudo para ganhar. Há factores extra-jogo que não podemos controlar. No momento para outro aquilo descambou. Muita falta, mas não culpo os árbitros. Estamos a mudar muito as regras, agora qualquer toque junto à tabela. As bolas paradas acabaram por fazer a diferença. O OC Barcelos tem um jogador fortíssimo (Darío Giménez). Em cinco lances de bola parada fizeram quatro golos.Paulo Pereira desejou ainda boa sorte às seleções de sub-17 e sub-19 que jogam este sábado a final do Campeonato da Europa.