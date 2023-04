Pavilhão do Benfica recebe final-four da Liga dos Campeões feminina

A Federação Europeia de Patinagem decidiu atribuir a final-four da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins à Federação Portuguesa de Patinagem e ao Benfica. Assim, o Pavilhão Fidelidade, casa habitual das águias, irá receber o evento que decidirá o futuro campeão europeu da modalidade, entre 29 e 30 de abril.A equipa encarnada tentará arrebatar o troféu pela segunda vez na história, tendo encontro marcado com as espanholas do CP Vila-Sana no dia 29, na Luz. A primeira conquista aconteceu em 2015.Na outra meia-final, irão estar mais dois conjuntos espanhóis: o Generali HC Palau Plegamans e o Telecable Gijón.