Pedro Gil deixa o Sporting: «Vou orgulhar-me de ter sido capitão até ao último dia minha vida»

O Sporting anunciou que Pedro Gil está de saída. O clube informa que foi o avançado espanhol, de 41 anos, quem decidiu deixar Alvalade.





? "Foi muito bom poder vir, viver este enorme Clube e sentir a grandeza. Vou orgulhar-me de ter sido capitão até ao último dia minha vida" Obrigado e boa sorte, Pedro Gil! ? #HóqueiSCP pic.twitter.com/aeMV99axkg — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) July 8, 2021

"Saio muito feliz, embora me custe, naturalmente, sair. Mas é melhor sair após uma temporada assim e num ano histórico para o próprio Sporting. Aliás, até foi isso que me ajudou a tomar a decisão", disse Pedro Gil ao jornal do clube, sem no entanto assumir o fim da carreira."Saio porque quero. O Sporting queria que eu ficasse e até tinha mais um ano de contrato, mas acho que é o momento certo para me ir embora. Foram cinco anos maravilhosos, mas a última imagem é sempre a que fica e eu saí a ganhar", acrescentou, declarando ter sido "um orgulho enorme" ter envergado a braçadeira de capitão. "Isso deu-me, além da responsabilidade de liderar o grupo num clube tão grande, de levantar dois troféus – a Liga Europeia e o Campeonato Nacional. Vou orgulhar-me disso até ao último dia da minha vida".No Sporting Pedro Gil conquistou dois Campeonatos Nacionais, duas Ligas Europeias, duas Elite Cups e uma Taça Continental.