Pedro Gil: «Festejar em casa de um rival dá ainda mais mérito»

Pedro Gil celebrou a conquista do título nacional por parte do Sporting, após vencer o FC Porto na final do playoff. Com este, o espanhol soma já nove títulos em Portugal, país no qual representou precisamente o FC Porto e ainda o Infante Sagres.





"Nove títulos em Portugal... Cada título é mais saboroso, porque os anos passam e o fim está mais perto. É sempre especial festejar em casa de um rival, dá ainda mais mérito. Demonstra o grande valor do nosso grupo, como também do futsal, futebol e basquetebol...", disse, à Sporting TV, garantindo ainda que "é impossível estar cansado de ganhar, que é o mais importante no desporto".