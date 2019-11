Pedro Gil sofre compressão na cervical mas está recuperado

O hoquista espanhol Pedro Gil, que representa o Sporting, sofreu este domingo uma compressão na cervical, com perda de sensibilidade nos dois braços, na vitória caseira frente ao FC Porto, por 3-0, mas está recuperado.





Num lance de ataque dos portistas, a abrir a partida, aos dois minutos, Pedro Gil caiu desamparado e bateu com a nuca no chão, obrigando a interrupção do jogo por cerca de seis minutos, que culminou na saída do atleta de maca, ovacionado pelos adeptos leoninos presentes no pavilhão.Contudo, a lesão não é grave e o jogador já abandonou o hospital, sendo expectável que o técnico Paulo Freitas possa contar com o espanhol brevemente.