Pedro Henriques lamenta desaire frente ao FC Porto: «Ganha quem erra menos...»

Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, deu a cara no final do jogo que culminou com a derrota do Benfica (2-4) frente ao FC Porto, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões."Antes de mais, assumir que disputámos o jogo até ao final, mesmo com um resultado adverso. O Benfica encara finais para ganhar, ambiciona voltar a ser campeão europeu e campeão nacional, é por isso que lutamos, mas também temos de reconhecer que ganha finais quem erra menos. Falhámos algumas superioridades, algumas superioridades numéricas", lamentou o guardião dos encarnados, em bom nível frente aos azuis e brancos.O Benfica vira agora atenções para os duelos frente ao HC Braga, nos quartos-de-final do playoff de apuramento de campeão nacional."Fora disso, tenho um orgulho enorme nos meus colegas. Podíamos ter passado para a frente em alguns momentos. Isto não vai prejudicar os objetivos para o que resta da época que passa por ser campeão nacional", finalizou Pedro Henriques.