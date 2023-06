Pedro Henriques sem dúvidas: «O Benfica foi um justo vencedor frente a uma grande equipa»

Ainda na 'ressaca' nos festejos da conquista do título nacional , o guarda-redes Pedro Henriques falou esta segunda-feira da festa do Benfica, da final frente ao Sporting e das ambições para a próxima temporada."Foi uma festa bonita, juntamente com todos os que nos apoiaram, com os nossos adeptos, juntamente com as nossas famílias e com o presidente, porque o Benfica atualmente não há relações institucionais, somos todos uma família e e isso está presente nos maus e nos bons momentos. Ontem foi um bom exemplo disso", começou por dizer Pedro Henriques, durante a sessão de autógrafos com dezenas de adeptos na Luz.Em relação à final com o Sporting, considera que o Benfica foi um justo vencedor? "Sim, o Benfica já tinha sido um justo vencedor nas meias-finais contra uma grande equipa [FC Porto], o atual campeão europeu, e também o foi nesta final, contra outra excelente equipa [Sporting]. A nossa competência tem ser reconhecida, estamos num campeonato extremamente competitivo, o que enaltece ainda mais o feito do Benfica ser campeão nacional", respondeu o internacional português, de 32 anos.E quanto à próxima temporada, o desafio será ainda mais exigente de defender este título? "Eu penso que sim, será mais exigente. A primeira premissa a que nos vamos propor é ficar em primeiro lugar, e depois a questão dos playoffs será dar continuidade com o apoio dos adeptos, sabendo que será complicado, porque o quadro competitivo há muitos anos para cá, e graças a Deus que isso acontece, o hóquei nacional é muito muito muito forte...Podemos esperar uma equipa do Benfica tão competitiva como esta na próxima temporada? "Claro que sim. O mesmo compromisso de certeza absoluta", garantiu Pedro Henriques.