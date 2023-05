Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Martins festejou em Tomar com olho negro O defesa de 27 anos lesionou-se na 2ª parte, depois de uma 'stickada' de Toni Pérez no rosto. Levou quatro pontos no posto médico e voltou a entrar com a cabeça ligada





CERTEIRO. Sub-capitão tomarense marcou na final frente ao Sporting

• Foto: lusa