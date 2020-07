Pedro Moreira é o primeiro reforço da Oliveirense

A Oliveirense anunciou esta segunda-feira a contratação de Pedro Moreira para a próxima temporada no campeonato nacional de hóquei em patins, um regresso ao emblema pelo qual alinhou durante quatro anos.





"É uma sensação maravilhosa! Foi sempre um lugar onde gostei de estar e um clube que gostei de representar. Vou regressar com força, cheio de vontade e espero que tudo corra bem", afirmou o defesa de 34 anos.Pedro Moreira jogou durante quatro épocas consecutivas no emblema de Oliveira de Azeméis, com mais de 100 jogos disputados, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça Continental e marcado presença em duas finais da Liga Europeia, até ser dispensado na época passada, durante a qual alinhou pela Física, de Torres Vedras, que desceu de divisão.Ainda com contrato na Oliveirense, Pedro Moreira está de regresso e é o primeiro reforço para a próxima temporada -- depois das saídas do capitão Ricardo Barreiros (Paço de Arcos) e Xavi Barroso (FC Porto) -- na equipa que vai oficializar duas novas contratações esta semana e o treinador Paulo Pereira, na próxima semana.