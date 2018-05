Continuar a ler

No entanto, não é só modelo competitivo que foi alvo de reparos por parte de Pedro Nunes. O ‘timing’ com que a FPP enviou a proposta aos clubes também não foi do agrado de treinador do Benfica. "Não é em meados de maio que se informa os clubes de que se vai alterar o quadro competitivo, pois nesta altura já se planeia a próxima época e vai ser necessário repensar os planteis. Se calhar um plantel de 10 jogadores vai ser pouco", alerta.A proposta federativa para o novo modelo competitivo prevê uma primeira fase com 26 jornadas (todos contra todos) e depois uma segunda fase dividida em dois grupos: o A, com os oito primeiros a lutar pelo título, e o B, com os seis últimos a competir pela manutenção, o que vai aumentar para 40 o número de jogos por época para cada equipa.Caso este modelo seja aprovado pelos clubes, o atual modelo do campeonato será o último onde funciona o sorteio condicionado, o qual coloca os quatro crónicos candidatos (FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense) a defrontarem-se nas últimas jornadas da primeira e segunda voltas da competição.