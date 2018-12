Benfica anuncia a saída do treinador de hóquei em patins

O Benfica anunciou esta sexta-feira no seu site oficial que Pedro Nunes deixou de ser o treinador da equipa de hóquei em patins, após cinco anos de ligação.Pedro Nunes não resistiu ao último resultado negativo da equipa, esta quinta-feira, no terreno do Oeiras, último classificado.O técnico começou a orientar os encarnados na temporada de 2013/14, conquistando três troféus: Taça Continental, Taça Intercontinental e Taça de Portugal. Na seguinte, conduziu as águias à dobradinha, a primeira em 20 anos.Em 2015/16, além do Bicampeonato Nacional, o Benfica conquistou a segunda Liga Europeia da sua história, em pleno Pavilhão Fidelidade. Seguiu-se uma Taça Continental em 2016/17 e na temporada transata a Taça Intercontinental, troféu que levou inclusivamente à distinção do CNID para melhor equipa do ano.O sucesso coletivo conseguido de águia ao peito fez com que Pedro Nunes fosse eleito o melhor treinador do mundo pelo conceituado site espanhol "HockeyPatines.com" em 2015 e 2016, estando este ano também na lista de nomeados.Em comunicado, o "Benfica agradece, profundamente, todo o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado pelo treinador Pedro Nunes nestes últimos anos ao serviço do seu clube de coração, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira."