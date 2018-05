Continuar a ler

"O vencedor é justo. Dou os parabéns ao Sporting, porque foi melhor do que o Benfica durante a maior parte do jogo. As duas equipas entraram em campo com estratégias bem definidas, mas a do Sporting surtiu melhor efeito nos 25 minutos iniciais. Apesar disso, os dois primeiros golos que sofremos foram obtidos através de desvios, pelo menos o segundo foi. O Benfica enervou-se, procurou reagir, mas não conseguiu organizar-se no ataque e expôs-se às transições ofensivas do adversário. Na segunda parte, foi um Benfica mais próximo do que vem sendo habitual, enérgico, com muita crença, fez o mais difícil, que era chegar ao 3-3, e poderia ter tido outra abordagem no processo defensivo. A partir desse momento, o Sporting voltou ao seu registo inicial, depois de voltar a alcançar a vantagem de um golo e o Benfica lutou muito, chegou muitas vezes com perigo à baliza, mas com pouca lucidez"."A luta pelo título ficou complicadíssima. Temos de ter noção que dificilmente o Benfica chegará ao título. Sou realista, objetivo e não conto com isso. Sabíamos que hoje era o jogo do título para nós"."O Benfica sempre foi contra segundas fases e playoffs. Das hipóteses que havia o Benfica escolheu o mal menor. 14 jogos a mais vão retirar força às equipas portuguesas nas provas europeias e à seleção nacional. E não é em meados de maio que se informa os clubes que se vai alterar o quadro competitivo. Se calhar um plantel de 10 jogadores vai ser pouco".