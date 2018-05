A petição para a instituição do Dia Nacional do Hóquei em Patins foi o pretexto para uma reunião na Assembleia da República. O autor Pedro Santos fez-se acompanhar do selecionador nacional Luís Sénica, do jogador do Benfica João Rodrigues e de Ricardo Figueira, campeão do Mundo em 2003.Os deputados João Almeida (CDS-PP) e Joel Sá (PSD), que deixaram vincada a sua ligação afetiva à modalidade, mostraram-se receptivos aos argumentos a favor da petição e apelaram mesmo a que fossem abordadas pelos presentes outras medidas que pudessem ser tomadas em prol da modalidade. "É um dia histórico, aconteça o que acontecer em relação à decisão dos grupos parlamentares", referiu Sénica.A petição foi lançada há um ano, por ocasião dos 70 anos do 1º título Mundial para Portugal.

Autores: Pedro Santos