FC Porto vence Oliveirense e marca encontro com Benfica nas meias-finais do playoff

O FC Porto venceu esta quarta-feira a Oliveirense, por 4-2, no terceiro e decisivo jogo dos quartos de final, e avança para as meias-finais do playoff do campeonato, onde vai medir forças com o Benfica, numa eliminatória à melhor de cinco partidas: o primeiro jogo é no sábado, na Luz.No Dragão Arena, o FC Porto esteve a perder por 2-1 ao intervalo, mas operou a reviravolta no segundo tempo. Os golos da Oliveirense foram apontados por Lucas Martínez e Tomás Pereira. Do lado do FC Porto, Gonçalo Alves (2), Rafa e Di Benedetto foram os marcadores de serviço.vs HC Braga (8º)Jogo 1: Benfica 2-0 HC BragaJogo 2: Benfica 5-1 HC Bragavs Sporting de Tomar (7º)Jogo 1: Sporting 6-4 Sporting de TomarJogo 2: Sporting de Tomar 4-8 Sportingvs Valongo (6º)Jogo 1: Óquei de Barcelos 4-1 ValongoJogo 2: Valongo 2-2 Óquei de Barcelos (2-2 após prolongamento, 0-2 nas grandes penalidades)vs Oliveirense (5º):Jogo 1: FC Porto 7-2 OliveirenseJogo 2: Oliveirense 6-2 FC PortoJogo 3: FC Porto 4-2 OliveirenseBenfica-FC PortoSporting-OC Barcelos