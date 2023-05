Playoffs: Oliveirense derrota FC Porto e força 3.º e decisivo jogo dos quartos de final

O FC Porto perdeu este domingo frente à Oliveirense, por 6-3 , e vai ter de se disputar um terceiro e decisivo jogo na quarta-feira, no Dragão Arena, para definir quem avança para as meias-finais do playoff do campeonato.Quem avançar defrontará o Benfica. A outra meia-final será disputada entre Sporting e OC Barcelos.