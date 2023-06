Poka e o segredo do sucesso do Benfica: «Conseguimos aproveitar muito bem o fator a casa»

No dia seguinte à conquista do título nacional , Poka falou da festa do Benfica, que teve início após a vitória frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha."A festa foi o culminar de uma temporada intensa, muito dura, em que nós soubemos vencer primeiro a fase regular com mérito, e depois entrámos num playoff que para sermos campeões vamos ter sempre que ganhar às melhores equipas. E conseguimos aproveitar muito bem o fator a casa. Chegámos à final e é especial festejar em qualquer lado. Depois de celebrar no João Rocha fomos recebidos aqui na Luz pelos adeptos e foi um sentimento muito especial. A festa prolongou-se mas foi o culminar de uma época muito difícil e exigente, mas que grupo conseguiu manter-se unido nas nas adversidades e terminou com o título de campeonato", comentou Poka, na sessão de autógrafos na Luz.E em relação à final com o Sporting, onde é que esteve o ponto de chave? "Teve nos jogos em casa. Conseguimos as duas vitórias em casa que nos permitiu estar numa posição de poder ganhar um jogo no João Rocha e ser campeão. Isso também trouxe-nos alguma tranquilidade para o jogo 4, porque sabíamos que não seria decisivo em caso de derrota, mas seria muito decisivo no caso de triunfo", considerou Poka, de 34 anos.Na próxima temporada, o desafio será mais exigente para o Benfica? "Sim, vai ser. À partida, ser campeão do melhor campeonato do mundo tens obrigatoriamente de estar num patamar ainda superior ao que tiveste para voltar a ser campeão. Os rivais reforçam-se, os processos são consolidados, mas nós também vamos ter os nossos processos mais consolidados e vamos conhecendo-nos melhor enquanto equipa trabalhar muito para ser campeão. Preparado para novas conquistas? Claro", sublinhou o hoquista das águias.