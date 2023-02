Portista Reinaldo García lamenta não ter nacionalidade portuguesa: «O meu papel de português está mais que presente»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Reinaldo Garcia (@nalo_garcia)

Reinaldo García está na 14ª temporada a jogar em Portugal, há mais de cinco anos seguidos desde o regresso, mas ainda não tem nacionalidade portuguesa. O hoquista do FC Porto nascido na Argentina revelou a sua situação nas redes sociais."O meu papel de português está mais que presente na minha vida, só gostava que as entidades estatais responsáveis por isso sentissem o mesmo. Nunca desisti dos meus objetivos, não vai ser agora!", disse no Instagram o jogador, de 40 anos, que chegou a Portugal com apenas 18. "Os meus filhos são portugueses, a minha mulher é portuguesa. Sim, somos todos portugueses, eles por nascimento, eu por acolhimento", frisou o capitão dos azuis e brancos.Olá, Portugal, sou um argentino e sou português.Cheguei a Portugal, pela primeira vez com 18 anos. Não conhecia nada do país, da cultura. Sabia que ia encontrar um país apaixonado pelo meu desporto e uma cidade única, o Porto. Já lá vão 22 anos.Neste tempo, apaixonei por Portugal, ganhei família em Portugal, a minha vida está neste país que sinto como sendo meu. Sinto-me cidadão português. Sou profissional de hóquei em patins, tenho a minha atividade económica em Portugal, toda a gente sabe o que eu faço. Tenho uma loja de comércio em Portugal, toda a gente sabe onde é. A minha morada é em Portugal há mais de cinco anos seguidos, nunca deixei de ter a minha casa no Porto, mesmo nos tempos em que joguei na Corunha ou em Barcelona. Os meus filhos são portugueses, a minha mulher é portuguesa. Sim, somos todos portugueses, eles por nascimento, eu por acolhimento.O meu papel de português está mais que presente na minha vida, só gostava que as entidades estatais responsáveis por isso sentissem o mesmo. Nunca desisti dos meus objetivos, não vai ser agora!