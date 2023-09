Portugal apurado para as duas finais do Euro sub-17

As duas seleções portuguesas de sub-17 apuraram-se esta sexta-feira para as respetivas finais, masculina e feminina, do Europeu da categoria de hóquei em patins, agendadas para sábado em Correggio, Itália.

Em masculinos, dificilmente a vitória poderia ser mais expressiva na meia-final, uma vez que os lusos afastaram a França por 12-1 - marcaram para Portugal Rodrigo Preciso (três golos), Afonso Ribeiro (dois), João Pina (dois), Tomás Santos (dois), Miguel Franco (dois) e Diogo Duarte (um).

Defrontarão, no sábado, a Espanha, que afastou a anfitriã Itália por 6-2.

A França também esteve no jogo decisivo da seleção portuguesa feminina, que bateu as gaulesas por 6-1, com hat-trick de Matilde Machado e outros tentos de Ana João Folgado, Beatriz Silva e Diana Moreira.

Na final do primeiro Euro sub-17 feminino da história, as lusas vão bater-se com as inglesas em Correggio pelo título europeu, após a Inglaterra ter ocupado o segundo lugar da 'poule' única.